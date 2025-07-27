«Аль-Джазира» предлагает 6 миллионов евро за переход Роши

Как стало известно «СЭ», «Аль-Джазира» проявляет серьезный интерес к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

Клуб из ОАЭ предлагает 6 миллионов евро за возможный переход 30-летнего бразильца. Однако официального предложения в ЦСКА не поступало.

Отметим, что армейцы не горят желанием отпускать одного из своих лидеров.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Защитник провел за московский клуб 105 матчей, завоевал два Кубка и один Суперкубок России.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.