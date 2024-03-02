Форвард «Ростова» Голенков: «Борьба за пятерку? Давайте сначала не вылетим, а потом уже будем смотреть»

Форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал о споре, который предложил ему друг на оставшуюся часть сезона.

«Спор на то, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов». Согласился ли я? Нет, я считаю, что отрыв слишком велик. Это нечестно», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.

Также он ответил на вопрос о том, есть ли у «Ростова» шанс побороться за пятерку в турнирной таблице.

«Давайте сначала не вылетим, а потом уже будем смотреть», — добавил он.

«Крылья Советов» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 24 баллами идет на 10-й позиции.