Роша назвал причины упущенной победы над «Оренбургом»: «Недостаток внимания»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ничью команды в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

«Почему упустили победу в самом конце матча? Недостаток внимания, нам нужно поработать над этим, чтобы такого не повторилось с «Крыльями Советов». Не считаю это [недостаток внимания] проблемой, просто нужно до самого конца сохранять внимание, концентрацию. Это надо улучшать во время недельного цикла. Мы не можем допускать, чтобы соперник получал мяч в нашей штрафной и бил по воротам», — сказал Роша «СЭ».

Защитник также ответил на вопрос о своем состоянии здоровья.

«Я чувствую себя хорошо. Немного болит колена, но ничего серьезного. Это игровые моменты. К следующему матчу будут готов, чтобы защищать ЦСКА», — добавил Роша.

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы сыграют против «Крыльев Советов» (8 марта).