Масалитин ожидает накал в матче между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

«Понятно, что центральный матч тура — это «Зенит» — «Спартак». Во встрече этих соперников будет такой накал. Мы же видели подобное уже неоднократно. Доходило и до драк, выяснения отношений. Красные карточки в этом противостоянии не редкость. Однозначно, это будет самый интересный матч», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.