Форвард «Оренбурга» Мансилья допустил, что может получить российское гражданство

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья допустил, что может получить российское гражданство вместе с другим своим аргентинским одноклубником Лукасом Верой.

— Лукас Вера хочет получить российское гражданство. А ты не думаешь последовать его примеру?

— Президент одобрил, можно начинать уже все процессы, — сказал Мансилья.

Мансилья выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Расинга». В сезоне-2022/23 25-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 18 играх за российскую команду.