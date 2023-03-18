Форвард «Оренбурга» Мансилья о победе над «Спартаком»: «Когда мы играем дома, мы — очень сильная команда»
Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
— Вы обыграли одного из лидеров чемпионата.
— Когда мы играем дома, мы — очень сильная команда. Мы показали наше желание выиграть сегодня.
— Является ли «Спартак» для тебя самым главным раздражителем в чемпионате?
— Да, «Спартак» борется за титул, у него есть бомбардиры, хорошие нападающие. Но наши защитники сегодня провели хорошую работу. Мы выиграли очень важный для нас матч, потому что мы боремся за выживание в чемпионате. Для нас это очень важный результат.
— В эпизоде со вторым голом ты боролся с Денисовым. Показалось, что ты очень легко его оттеснил. Можешь описать ту ситуацию?
— Я усердно работал на этой неделе. Тренер требует атаковать, всегда быть впереди, это просто моя работа.
— Ты сказал, что «Оренбург» борется за выживание, но у команды 31 очко, 1 очко отставания от ЦСКА, который идет пятым. Тут, скорее, борьба за первую пятерку, а не выживание.
— Наш тренер хочет идти еще дальше, поэтому мы работаем над этим. Если есть такая возможность, то мы, конечно, хотели бы бороться не за выживание, а быть как можно выше в турнирной таблице.
Благодаря победе «Оренбург» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 20 матчах. В следующем туре команда сыграет против «Крыльев Советов» на выезде, встреча состоится 2 апреля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3