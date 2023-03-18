«Локомотив» и «Зенит» сыграют 9 апреля

РПЛ представила календарь матчей 21-го и 22-го туров.

«Локомотив» примет «Зенит» в матче 22-го тура в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи — в 20:00.

В игре первого круга в 3-м туре питерцы на своем поле разгромили москвичей со счетом 5:0.