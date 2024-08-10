Форвард «Локомотива» Сулейманов объяснил высокую результативность команды в новом сезоне

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал старт сезона для своей команды.

«С чем связана наша высокая результативность? Реализовываем свои моменты. Ребята — молодцы, не просто так они пашут на тренировках. Если бы мы победили «Динамо», то было бы замечательно. Пока оценю результаты на четверку», — приводит слова Сулейманова «Евро-Футбол.Ру».

После четырех туров «Локомотив» располагается на третьем месте в таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с ЦСКА 18 августа.