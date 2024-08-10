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Сегодня, 23:32

Салихова — о Соболеве: «Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу: «сам не ам и другим не дам»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала для «СЭ» трансферную политику красно-белых и ЦСКА.

«У ЦСКА есть классная черта — они никогда не передерживают игроков в команде. Всегда есть соблазн накинуть бабла (если оно есть), чтобы лучший игрок не ушел после окончания результативного сезона, а ЦСКА в этом плане молодцы, они отпускают, не ломают хребет своим игрокам, заставляя играть за деньги, а не по душе. Так отпустили Головина, Медину, Карраскаля, Чалова, не вспоминая легендарных бразильцев.

«Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу: «сам не ам и другим не дам». Соболев — это первая ласточка», — сказала Салихова.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил три матча.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Зарема Салихова
3
1
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Форвард «Локомотива» Сулейманов объяснил высокую результативность команды в новом сезоне
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
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10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
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11.08 20:00
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
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 4
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Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

 1 0 0
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