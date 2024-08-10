Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

10 августа, 23:56

Нгамале: «Один день тобой гордятся, на следующий тебя оскорбляют со всех сторон»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал поражение в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). Нападающий не реализовал пенальти.

«Один день тобой гордятся, на следующий день тебя оскорбляют со всех сторон. Этот день был не для нас, не для меня. Но сегодняшняя реальность — не то, что будет завтра. Держим голову высоко и возвращаемся к работе», — написал Нгамале в соцсетях.

Константин Тюкавин. Тюкавин: «Ребята знали, кто бьет пенальти. Но почему-то к мячу подошел другой человек»

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Читайте также
Близнюк рассказала, как помогла гимнасткам из КНР стать олимпийскими чемпионками в Париже
«Зенит» и ЦСКА примут и разместят воспитанников курского «Авангарда»
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
Премьер Грузии подтвердил готовность страны к перезагрузке отношений с США
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Форвард «Локомотива» Сулейманов объяснил высокую результативность команды в новом сезоне
Дивеев — главный бомбардир у Николича, но даже он не спас ЦСКА. У «Краснодара» — первая победа в РПЛ!
Лапочкин назвал две ошибки бригады арбитра Москалева в матче «Краснодар» — ЦСКА
«Краснодар» — ЦСКА: видео голов матча 4-го тура РПЛ
«Краснодар» обыграл ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Краснодар» обыграл ЦСКА и одержал первую победу в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Локомотива» Сулейманов объяснил высокую результативность команды в новом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости