Форвард «Локомотива» Камано рассказал, чего ждет от матча с «Факелом»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о своих ожиданиях от матча 28-го тура РПЛ против «Факела».

— Что можете сказать о «Факеле»?

— За весенний отрезок мы сыграли достаточно много матчей. Некоторые сложные встречи мы выиграли. Против «Факела» нужно таким же образом настраиваться, сыграть организованно в плане обороны. Только тогда можно будет рассчитывать на успех.

— Есть мысли о реванше с учетом результата первого круга?

— Этой весной у нас практически каждый матч как реванш, потому что в первом круге мы много кому проиграли. Поэтому нужно настраиваться на каждую игру и одержать как можно больше побед до конца чемпионата. Это в том числе вопрос чести для нас.

Матч «Локомотив» — «Факел» состоится в субботу, 20 мая и начнется в 14.00 (мск).