Галактионов: «Идут подготовительные моменты по продлению контракта с Дзюбой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники в скором времени могут продлить контракт с форвардом Артемом Дзюбой.

— Много разговоров об интересе других клубов к Дзюбе. Это влияет на работу команды?

— Мы с Артемом пожали друг другу руки. Договоренности есть, выполняются. Руководство, тренерский штаб абсолютно довольны Дзюбой. Насколько я знаю и уверен, подготовительные моменты касательно его дальнейшего продления уже начались. Все остальное, как сказал председатель совета директоров — все нюансы будут улажены по нему и другим футболистам после последней игры. Возможно, это случится раньше.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента.

На его счету 8 голов и 4 результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.