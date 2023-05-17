Кузьмичев: «Николсон принес пользу «Спартаку», при нем по-другому стал выглядеть Соболев»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос, стоит ли московскому клубу продавать форварда Шамара Николсона этим летом.

«Если у «Спартака» будет интересное финансовое предложение по Николсону, то стоит рассмотреть этот вариант. «Спартак» играет в схему с одним центральным нападающим, а Шамар проигрывает конкуренцию Соболеву. Конкуренция рождает качество. Шамар тоже принес пользу, при нем по-другому стал выглядеть Соболев. Александр понял, что у него есть прямой конкурент. Соболев выиграл в этой борьбе доказал, что сегодня он номер один в «Спартаке» на позиции центрального нападающего», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Ранее стало известно о том, что Николсоном интересуются клубы Азии и Ближнего Востока.

Николсон выступает за красно-белых с 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.