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Сегодня, 16:00

Романцев: «Испания на ЧМ напомнила мне мой «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в разговоре с «СЭ» сравнил выступление сборной Испании на ЧМ-2026 с игрой красно-белых под своим руководством.

— Скажите, Олег Иванович, футбол Испании, основанный на быстром пасе, не напомнил игровой стиль вашего «Спартака» 90-х?

— Не вопрос, а просто бальзам на душу! Признаюсь, когда следил, как Испания на скорости коротким и средним пасом проходит середину или строит атаки, в голову действительно приходило то, о чем вы меня спросили.

В ту пору такая игра была визитной карточкой «Спартака». Причем нравилась не только самим ребятам, но болельщикам наших соперников. Потому искренне рад, что чемпионом стала сборная, победившая благодаря футболу, которому я старался никогда не изменять и всегда им восхищался. А строится он на грамотных и отлаженных действиях средней линии.

У испанцев с фланговыми хавбеками Руисом, Баэной, Ямалем и опорником Родри она хороша во всех отношениях. Они быстры при поддержании атак и возвратах в оборону, отлично чувствуют партнеров. Да еще умеют вести игру и управлять ей. В чем большая заслуга ключевой фигуры капитана Родри. Неслучайно ФИФА назвал его лучшим на турнире, хотя многие думали, что им станет Месси. И меня это не удивило, поскольку Лионель не выглядел так, как в Катаре, где привел команду к чемпионству.

В 90-х, о которых вы вспомнили, у меня не было проблем с полузащитниками. Карпин, Мостовой, Цымбаларь, Кульков, Ледяхов, Аленичев, Титов, Тихонов... Целая россыпь талантов! Каюсь, если кого-то пропустил, — время-то бежит. Признаюсь, что иногда памятью возвращаюсь в то футбольное время, и душа теплеет...

Футболисты сборной Испании и&nbsp;Олег Романцев.«Испания на ЧМ напомнила мне мой «Спартак». Романцев — о Месси, сборной России и старте РПЛ

На ЧМ-2026 Испания завоевала титул, обыграв в финале Аргентину (1:0 д.в.).

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