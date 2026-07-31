Трамп утверждает, что не вел диалога с Инфантино о продаже доли прав на чемпионат мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что не общался с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по поводу продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Нет. Я никогда не обсуждал это с ним», — сообщил Трамп на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде.

Ранее Инфантино предложил продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам через дочернюю компанию организации. Его поддержали в Thrive Capital, инвестиционной фирме, основанной Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.