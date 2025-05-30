Footmercato: «Краснодар» близок к подписанию полузащитника из чемпионата Марокко

«Краснодар» близок к подписанию контракта с 24-летним полузащитником «ФАР Рабата» Амином Зух Зухом, сообщает Footmercato.

За футболистом также наблюдают французские клубы «Нант» и «Ланс».

В прошлом сезоне марокканский полузащитник сыграл 43 матча во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 14 результативных передач. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 1,6 миллиона евро.