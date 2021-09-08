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Помощник президента РФ Левитин: «Будем обсуждать реформу от РФС на исполкоме»

12:55
Игорь Левитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Левитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помощник президента РФ Игорь Левитин в разговоре с «СЭ» высказался о реформах в российском футболе.

«Реформы? РФС предложил свой вариант. Будем обсуждать на исполкоме, будем рассматривать. Видел ли я ее? Ее представят на исполкоме», — отметил Левитин.

Напомним, на прошлой неделе в Москве прошло общее собрание клубов РПЛ по вопросам реформ российского футбола и лимита на легионеров.

13 июля появилась информация, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг. В тот же день Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором представил четыре возможных варианта реформы футбольных лиг страны.

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита