ЦСКА поздравил Набабкина с днем рождения
10:42
ЦСКА поздравил своего защитника Кирилла Набабкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 35 лет. Он выступает за армейцев с 2010 года.
«Поздравляем легенду! Сегодня защитнику Кириллу Набабкину, который сыграл за ЦСКА уже 253 матча, исполняется 35!» — говорится в сообщении в Twitter.
Поздравляем легенду! Сегодня защитнику Кириллу Набабкину, который сыграл за #ЦСКА уже 253 матча, исполняется 35! ??? pic.twitter.com/WNx0HJH3fD— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 8, 2021
Читайте также
«Дал слово родителям и семье, что не вернусь в сборную». Акинфеев — о сборной России, ЦСКА и прошлом
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю