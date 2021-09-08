ЦСКА поздравил Набабкина с днем рождения

ЦСКА поздравил своего защитника Кирилла Набабкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 35 лет. Он выступает за армейцев с 2010 года.

«Поздравляем легенду! Сегодня защитнику Кириллу Набабкину, который сыграл за ЦСКА уже 253 матча, исполняется 35!» — говорится в сообщении в Twitter.