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ЦСКА поздравил Набабкина с днем рождения

10:42
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ЦСКА поздравил своего защитника Кирилла Набабкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 35 лет. Он выступает за армейцев с 2010 года.

«Поздравляем легенду! Сегодня защитнику Кириллу Набабкину, который сыграл за ЦСКА уже 253 матча, исполняется 35!» — говорится в сообщении в Twitter.

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Роман Шишов все материалы автора

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