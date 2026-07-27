Макаров сравнил себя с Арьеном Роббеном

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров ответил на вопрос «СЭ» о сходстве с футболистом сборной Нидерландов Арьеном Роббеном.

Ранее бывший главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалови заявлял «СЭ», что клуб подписал Макарова из-за сходства с Роббеном.

— Твой тренер в «Кайсериспоре» сравнил тебя с Роббеном.

— Нормально воспринял эти слова. Общались с тренером. У нас есть понимание футбола.

— Действительно ли левая Макарова похожа на левую Роббена?

— Когда-то да.

— А сейчас?

— Все покажет сезон.

После ухода из «Динамо», с января 2026 года футболист выступал за турецкий «Кайсериспор». Макаров провел 13 матчей, где не отметился результативными действиями. Нынешним летом вингер присоединился к «Крыльям Советов».