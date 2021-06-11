Шамиль Газизов выиграл суд у «Спартака»
15:51
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выиграл суд у «Спартака», сообщает Sport24.
По данным источника, функционер подал заявление о взыскании со «Спартака» задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда с московского клуба.
«Спартак» выплатил Газизову лишь 99,2 млн рублей из 399,2 млн, которые он должен был получить в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.
Летом 2020 года функционер занял пост генерального директора «Спартака», но спустя несколько месяцев Газизов вернулся в «Уфу».
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-06-11-gazizov-vyigral-sud-u-spartaka
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