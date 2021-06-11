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Шамиль Газизов выиграл суд у «Спартака»

15:51
Шамиль Газзизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газзизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выиграл суд у «Спартака», сообщает Sport24.

По данным источника, функционер подал заявление о взыскании со «Спартака» задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда с московского клуба.

«Спартак» выплатил Газизову лишь 99,2 млн рублей из 399,2 млн, которые он должен был получить в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.

Летом 2020 года функционер занял пост генерального директора «Спартака», но спустя несколько месяцев Газизов вернулся в «Уфу».

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-06-11-gazizov-vyigral-sud-u-spartaka

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