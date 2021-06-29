Яя Туре: «Талалаев убедил меня присоединиться к «Ахмату»

Тренер «Ахмата» Яя Туре в интервью рассказал, как он оказался в грозненском клубе.

— Были разговоры, что вы могли оказаться в «Тамбове» и «Сочи». Было что-то конкретное?

— Мне было очень важно, в первую очередь, самому завершить карьеру, закончить играть в футбол. Потому что я хотел сам принято это решение, не хотел, чтобы его принимали за меня другие люди. Честно говоря, Андрей в ходе разговора убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу. Также я говорил со своей семьей, потому что это исламский регион. Он когда-то был проблемным, но это в прошлом, а сейчас я могу помочь в восстановлении футбола. Могу дать ребятам помощь, которые сейчас развиваются. Я не приехал сюда зарабатывать деньги. Приехал с целью развития футбола и помощи людям. Думаю, что смогу сделать вклад в развитие футбола в Чеченской Республике. Также мне важно, как на меня будет смотреть глава Республики.

14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.

Полностью интервью с Яя Туре читайте на сайте «СЭ»