Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Яя Туре: «Талалаев убедил меня присоединиться к «Ахмату»

15:25
Яя Туре и Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Яя Туре и Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Тренер «Ахмата» Яя Туре в интервью рассказал, как он оказался в грозненском клубе.

— Были разговоры, что вы могли оказаться в «Тамбове» и «Сочи». Было что-то конкретное?

— Мне было очень важно, в первую очередь, самому завершить карьеру, закончить играть в футбол. Потому что я хотел сам принято это решение, не хотел, чтобы его принимали за меня другие люди. Честно говоря, Андрей в ходе разговора убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу. Также я говорил со своей семьей, потому что это исламский регион. Он когда-то был проблемным, но это в прошлом, а сейчас я могу помочь в восстановлении футбола. Могу дать ребятам помощь, которые сейчас развиваются. Я не приехал сюда зарабатывать деньги. Приехал с целью развития футбола и помощи людям. Думаю, что смогу сделать вклад в развитие футбола в Чеченской Республике. Также мне важно, как на меня будет смотреть глава Республики.

14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.

Полностью интервью с Яя Туре читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Падение Бастилии. Швейцария выбила Францию с Евро-2020
Мбаппе похоронил чемпионов мира. Франция вылетела в огненном матче со Швейцарией
Эмоции одного и того же болельщика из Швейцарии за минуту: отчаяние и безумная радость
Евро-2020: расписание матчей 1/8 финала 29 июня. Англия — Германия, Швеция — Украина
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы