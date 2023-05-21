Федун отреагировал на удаление Соболева в матче «Спартака» с ЦСКА

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал удаление форварда красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Дерби по-прежнему является самым интересным матчем. Играли две сильные команды, но сегодня удача была на стороне «Спартака». Что касается удаления Александра Соболева, всем было всё понятно, но это глупость, он не сдержался. Я бы его оштрафовал после игры, но решают другие люди. Соболев провел цельный матч, но у него что ли детство играет в одном месте», — цитирует Федуна «РИА Новости».

На 69-й минуте форвард после единоборства показал неприличный жест Виллиану Роше, за что был удален. Футболист армейцев также получил красную карточку.