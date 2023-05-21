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Сегодня, 19:26

Федун отреагировал на удаление Соболева в матче «Спартака» с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал удаление форварда красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Дерби по-прежнему является самым интересным матчем. Играли две сильные команды, но сегодня удача была на стороне «Спартака». Что касается удаления Александра Соболева, всем было всё понятно, но это глупость, он не сдержался. Я бы его оштрафовал после игры, но решают другие люди. Соболев провел цельный матч, но у него что ли детство играет в одном месте», — цитирует Федуна «РИА Новости».

На 69-й минуте форвард после единоборства показал неприличный жест Виллиану Роше, за что был удален. Футболист армейцев также получил красную карточку.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230521/futbol-1873269562.html
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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3
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ЦСКА все еще фаворит серебряной гонки. Но шансы есть у четырех команд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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