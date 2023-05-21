Чернов: «Соболеву предстоит операция на палец»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» сообщил, что нападающему красно-белых Александру Соболеву предстоит операция.

— После матча ему должны операцию сделать на палец. Он с «Химками» его сломал. Поэтому сейчас с лангеткой играл. Думаю, операцию сделают, там уже подготовка к сборной будет, — сказал Чернов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Соболев провел 26 матчей в РПЛ, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.