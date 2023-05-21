ЦСКА все еще фаворит серебряной гонки. Но шансы есть у четырех команд

Несмотря на поражение в главном московском дерби, ЦСКА остался главным претендентом на второе место в чемпионате России. Судьба серебра по-прежнему находится в руках армейцев, но шансов на ошибку почти не осталось. Команда Владимира Федотова выиграет серебро, если:

одержит две победы;

наберет четыре очка, а «Спартак» не сможет выиграть оба оставшихся матча;

обыграет «Ростов» и уступит «Краснодару», а «Спартак» не наберет больше трех очков. При равенстве у двух московских команд выше по личным встречам будут красно-белые (2:2, 2:1);

обыграет «Краснодар» и уступит «Ростову», но красно-белые наберут не более трех очков с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а ростовчане — с «быками» и «Ахматом»;

дважды сыграет вничью, «Спартак» при этом не сможет победить, а «Ростов» потеряет очки с «Краснодаром» или «Ахматом»;

сыграет вничью с «Ростовом» и уступит «Краснодару», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» не наберет шесть очков с «быками» и «Ахматом»;

сыграет вничью с «Краснодаром» и уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» — с «быками» и «Ахматом»;