ЦСКА все еще фаворит серебряной гонки. Но шансы есть у четырех команд
Несмотря на поражение в главном московском дерби, ЦСКА остался главным претендентом на второе место в чемпионате России. Судьба серебра по-прежнему находится в руках армейцев, но шансов на ошибку почти не осталось. Команда Владимира Федотова выиграет серебро, если:
- одержит две победы;
- наберет четыре очка, а «Спартак» не сможет выиграть оба оставшихся матча;
- обыграет «Ростов» и уступит «Краснодару», а «Спартак» не наберет больше трех очков. При равенстве у двух московских команд выше по личным встречам будут красно-белые (2:2, 2:1);
- обыграет «Краснодар» и уступит «Ростову», но красно-белые наберут не более трех очков с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а ростовчане — с «быками» и «Ахматом»;
- дважды сыграет вничью, «Спартак» при этом не сможет победить, а «Ростов» потеряет очки с «Краснодаром» или «Ахматом»;
- сыграет вничью с «Ростовом» и уступит «Краснодару», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» не наберет шесть очков с «быками» и «Ахматом»;
- сыграет вничью с «Краснодаром» и уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» — с «быками» и «Ахматом»;
- потерпит два поражения, «Спартак» проиграет и «Пари НН», и «Крыльям Советов», «Ростов» — и «Краснодару», и «Ахмату», а грозненцы не справятся с «быками».
«Спартак» станет вторым, если:
- выиграет два оставшихся матча, а ЦСКА и «Ростов» хотя бы по разу потеряют очки;
- победит и сыграет вничью, ЦСКА при этом наберет не более трех очков, а «Ростов» — не более шести (при равенстве дончане будут иметь преимущество по личным встречам — 4:2 и 1:1);
- победит и проиграет, а ЦСКА и «Ростов» по два раза потеряют очки;
- дважды сыграет вничью, ЦСКА наберет не более одного очка, «Ростов» — не более четырех;
- сыграет вничью и уступит, ЦСКА уступит и «Краснодару» и «Ростову», «Ростов» — «Краснодару» и «Ахмату», а грозненцы не справятся с «быками».
«Ростов» станет вторым, если:
- выиграет все три матча, а ЦСКА потеряет очки;
- дважды победит и сыграет вничью с «Краснодаром» или «Ахматом», а «Спартак» хотя бы раз потеряет очки. В этом случае образуется закрутка трех команд, в которой у дончан будет восемь очков, у красно-белых — пять, у красно-синих — два;
- дважды победят и сыграют вничью с ЦСКА, армейцы не справятся с «Краснодаром», красно-белые хотя бы раз потеряют очки;
- дважды победят, уступив «Краснодару» или «Ахмату», ЦСКА потеряет очки с «быками», красно-белые наберут не более трех очков;
- победят ЦСКА и дважды сыграют вничью, армейцы уступят «Краснодару», «Спартак» не справится и с «Пари НН», и «Крыльями Советов»;
- победят ЦСКА и однажды сыграют вничью, а армейцы уступят «Краснодару», а «Спартак» наберет одно очко с «Пари НН» и «Крыльями Советов», «Ахмат» при этом одержит не более одной победы.
«Ахмат» станет вторым, если:
- выиграет оба матча, ЦСКА уступит дважды, «Ростов» не справится с «Краснодаром», а «Спартак» наберет не более одного очка. При равенстве у грозненцев и красно-белых выше по количеству побед будет команда Сергея Ташуева.
Оставшиеся матчи участников гонки за серебром
28-й тур. Сегодня. «Краснодар» — «Ростов».
29-й тур. 27 мая. «Краснодар» — ЦСКА. 28 мая. «Спартак» — «Пари НН», «Ростов» — «Ахмат».
30-й тур. 3 июня. «Крылья Советов» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов», «Ахмат» — «Краснодар».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9