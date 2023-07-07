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Федотов сказал руководству ЦСКА, что Медина ему не нужен, узнав о желании игрока перейти в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил руководству армейцев, что ему не нужен парагваец Хесус Медина, который близок к переходу в «Спартак», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Федотову сообщили, что 26-летний полузащитник хочет перейти в «Спартак». В ответ 56-летний специалист одобрил продажу, заявив, что игрок ему не нужен.

7 июля «СЭ» сообщил, что Медина близок к переходу в «Спартак». Красно-белые заплатят за парагвайца около 7,5 миллионов евро.

Полузащитник выступает за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Ранее Медина играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити» и парагвайский «Либертад».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5163669-vladimir-fedotov-zayavil-rukovodstvu-cska-chto-hesus-medina-emu-v-komande-ne-nuzhen.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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