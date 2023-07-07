Федотов сказал руководству ЦСКА, что Медина ему не нужен, узнав о желании игрока перейти в «Спартак»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил руководству армейцев, что ему не нужен парагваец Хесус Медина, который близок к переходу в «Спартак», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, Федотову сообщили, что 26-летний полузащитник хочет перейти в «Спартак». В ответ 56-летний специалист одобрил продажу, заявив, что игрок ему не нужен.
7 июля «СЭ» сообщил, что Медина близок к переходу в «Спартак». Красно-белые заплатят за парагвайца около 7,5 миллионов евро.
Полузащитник выступает за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Ранее Медина играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити» и парагвайский «Либертад».
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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