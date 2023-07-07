Федотов сказал руководству ЦСКА, что Медина ему не нужен, узнав о желании игрока перейти в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил руководству армейцев, что ему не нужен парагваец Хесус Медина, который близок к переходу в «Спартак», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Федотову сообщили, что 26-летний полузащитник хочет перейти в «Спартак». В ответ 56-летний специалист одобрил продажу, заявив, что игрок ему не нужен.

7 июля «СЭ» сообщил, что Медина близок к переходу в «Спартак». Красно-белые заплатят за парагвайца около 7,5 миллионов евро.

Полузащитник выступает за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Ранее Медина играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити» и парагвайский «Либертад».