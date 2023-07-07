Александров поделился мнением о техническом поражении «Пари НН» в матче с «Торпедо»
Защитник «Пари НН» Виктор Александров поделился мнением о техническом поражении в игре с «Торпедо».
«Как узнали, что за матч с «Торпедо» получите техническое поражение? Заходим в раздевалку, и нам говорят: скорее всего, технарь. Мы не понимаем, почему, узнаем из новостей. Даниил Корнюшин тогда дисквалификацию отбывал, сидел на трибуне и одним из первых понял, что нас ждет. У Михайлова было просто ужасно на душе, потухшее состояние — а мы близко общаемся: я, Даня, Константин Шильцов и Ярик. Пытались Михайлову объяснить, что от него ничего не зависело, что не он должен следить, где он получал какие карточки. Как чувствовал себя Ярослав? Очень грустный сидел. Обычно веселится, на позитиве — но тут было видно, как переживал. Потом отпустили этот матч и готовились к следующему, но осадок остался надолго», — приводит слова Александрова Sport24.
На поле встреча завершилась ничейным результатом (1:1), но после игры «Торпедо» подало жалобу в связи с выходом на поле полузащитника нижегородцев Ярослава Михайлова, который должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
|0
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3
|Спартак
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|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
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|0-0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -