Александров поделился мнением о техническом поражении «Пари НН» в матче с «Торпедо»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров поделился мнением о техническом поражении в игре с «Торпедо».

«Как узнали, что за матч с «Торпедо» получите техническое поражение? Заходим в раздевалку, и нам говорят: скорее всего, технарь. Мы не понимаем, почему, узнаем из новостей. Даниил Корнюшин тогда дисквалификацию отбывал, сидел на трибуне и одним из первых понял, что нас ждет. У Михайлова было просто ужасно на душе, потухшее состояние — а мы близко общаемся: я, Даня, Константин Шильцов и Ярик. Пытались Михайлову объяснить, что от него ничего не зависело, что не он должен следить, где он получал какие карточки. Как чувствовал себя Ярослав? Очень грустный сидел. Обычно веселится, на позитиве — но тут было видно, как переживал. Потом отпустили этот матч и готовились к следующему, но осадок остался надолго», — приводит слова Александрова Sport24.

На поле встреча завершилась ничейным результатом (1:1), но после игры «Торпедо» подало жалобу в связи с выходом на поле полузащитника нижегородцев Ярослава Михайлова, который должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.