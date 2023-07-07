Агент Паулиньо назвал возможным трансфер нападающего в ЦСКА
Экс-игрок «Зенита» и агент нападающего «Спортинга» Паулиньо Фернандо Мейра в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе игрока в ЦСКА.
«Переход Паулиньо в ЦСКА возможен. Пока клуб не делал никакого предложения. Захочет ли игрок переезжать в Россию в связи с политической ситуацией? Самое важное, чтобы клубы договорились», — сказал Мейра «СЭ».
30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач.
Transfemarkt оценивает футболиста в 6,5 миллионов евро.
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|0
|0
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|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
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|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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