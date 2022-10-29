Федотов поздравил болельщиков ЦСКА с победой в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поздравил болельщиков с победой в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Хочу поздравить команду и болельщиков с этой трудной победой. Она была необходимой, после неудачных игр, когда не могли реализовать свое преимущество. Есть над чем подумать, есть над чем поработать. Нужно выдавать более уверенную игру, что нужно было делать в прошлых матчах. Сегодня было много желания, стараний и борьбы», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).