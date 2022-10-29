Веденеев считает, что «Краснодар» не сможет обыграть «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Всем не терпится, чтобы кто-нибудь «шлепнул» «Зенит», но, скорее всего, в матче в Краснодаре ничего такого не будет. Сейчас все команды играют очень нестабильно, вот «Оренбург» забил четыре «Факелу» или «Динамо» «Химкам» — шесть. Многие команды не имеют хорошей обороны, а защищаться всей командой не могут, пытаются играть в атакующий футбол с плохими защитниками... И в игре «Зенита» с «Краснодаром» все как раз от этого во многом зависит — будут они играть в атаку или постараются сзади «ноль» удержать. Когда «Краснодар» только зарождался, Галицкий признавался, что цель команды — атакующий стиль», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Он отметил, что тогда была возможность покупать хороших легионеров. По его словам, также в «Краснодаре» было несколько хороших отечественных игроков, однако сейчас все изменилось.

«Теперь мало ли, что вы хотите — возможностей таких уже нет. И в предстоящей игре стоит только «Краснодару» подраскрыться в обороне — они сразу на контратаках получат один-два мяча. А если быстро пропустят — получат еще и несколько быстро вдогонку», — добавил Веденеев.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 30 октября. Начало — в 19:30 по мск.

После 14 туров команда из Санкт-Петербурга лидирует в личном зачете, набрав 36 очков. «Краснодар» занимает шестое место (24 очка).