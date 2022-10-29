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Веденеев считает, что «Краснодар» не сможет обыграть «Зенит»

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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Всем не терпится, чтобы кто-нибудь «шлепнул» «Зенит», но, скорее всего, в матче в Краснодаре ничего такого не будет. Сейчас все команды играют очень нестабильно, вот «Оренбург» забил четыре «Факелу» или «Динамо» «Химкам» — шесть. Многие команды не имеют хорошей обороны, а защищаться всей командой не могут, пытаются играть в атакующий футбол с плохими защитниками... И в игре «Зенита» с «Краснодаром» все как раз от этого во многом зависит — будут они играть в атаку или постараются сзади «ноль» удержать. Когда «Краснодар» только зарождался, Галицкий признавался, что цель команды — атакующий стиль», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Он отметил, что тогда была возможность покупать хороших легионеров. По его словам, также в «Краснодаре» было несколько хороших отечественных игроков, однако сейчас все изменилось.

«Теперь мало ли, что вы хотите — возможностей таких уже нет. И в предстоящей игре стоит только «Краснодару» подраскрыться в обороне — они сразу на контратаках получат один-два мяча. А если быстро пропустят — получат еще и несколько быстро вдогонку», — добавил Веденеев.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 30 октября. Начало — в 19:30 по мск.

После 14 туров команда из Санкт-Петербурга лидирует в личном зачете, набрав 36 очков. «Краснодар» занимает шестое место (24 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-vsem-ne-terpitsya-chtoby-kto-to-shlepnul-zenit-no-v-krasnodare-e-to-vryad-li-sluchitsya/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Валенсия 0
Барселона 0
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26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

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Локомотив 0
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1.82

ТБ 2.5

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15%

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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