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Алдонин считает, что Любимов придумал желтую карточку в эпизоде с Ушаковым и Бариновым

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с отмененным голом Егора Ушакова в ворота «Локомотива» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«Для меня очевидно, что там не было фола. Это не потому, что я в прошлом игрок ЦСКА. В этом эпизоде, если бы защитник бежал сзади, и Ушаков его задел бы локтем, это можно было бы признать неумышленным фолом. Но так как Баринов бежал с центра, пытался выдавить нападающего в бровку и ударился ему об локоть, то это ни в коем случае не желтая карточка. Ушаков забил отличный гол! По большому счету судья придумал эту желтую карточку. В итоге пришлось Егора удалить. По мне Егор здорово вышел на замену — забил гол и увеличил преимущество команды. Судья просто неправильно разобрался в эпизоде. Не было там никакого фола», — сказал Алдонин «СЭ».

В концовке матча «Локомотив» — ЦСКА Ушаков получил две желтые карточки и был удален. 19-летний российский футболист появился на поле на 82-й минуте встречи.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Барселона

ТБ 3.5

26%

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2.17
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Краснодар
Зенит

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

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17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
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ФК Локомотив (Москва)
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4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
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29.10 14:00
Динамо – Химки
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Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Урал
 - : -
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Спартак – Торпедо
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