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Федотов после удаления в матче с «Крыльями» предположил, что у арбитра к нему личная неприязнь

13:53
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов — о матче с «Крыльями Советов» (0:1) в 13-м туре чемпионата России. Он получил красную карточку и остался недоволен действиями главного арбитра Василия Казарцева.

— Вопросик надо тоже задать удаление, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер». — Меня схватили за грудки, и я получил желтую карточку. Может, это какая-то личная неприязнь? в прошлый раз удалил пол тренерского штаба, в этом матче все повторяется. Что происходит? Кому такой футбол нужен? Хочется задать такой вопрос.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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