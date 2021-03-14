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Федотов понимает, как взломать оборону «Локомотива»

18:55
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива». Также специалист отметил прогресс Данила Пруцева, отметив, что он способен закрепиться в основе.

«У Пруцева достойные конкуренты, пока получает не так много игровой практики. Все в его руках, — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер». — Как взломать оборону «Локомотива»? Понимание есть, посмотрим, игра покажет.

Трансляция матча «Локомотив» — «Сочи»

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