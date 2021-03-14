«Чертаново» выступило с заявлением по поводу драки после матча ЮФЛ с «Локомотивом»
Футбольный клуб «Чертаново» выступил с официальным заявлением после матча ЮФЛ-2 против «Локомотива».
Защитника юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева избили после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию.
?? Видео начала драки футболистов «Чертаново» и «Локомотива».— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 14, 2021
У Максима Шнапцева из «Локо» были диагностированы сотрясение и перелом. pic.twitter.com/OX0VAzZFqZ
«Во время матча между двумя футболистами, Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым, периодически возникали конфликты.
К сожалению, по окончании матча команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Сотрудников охраны или представителей службы КРС при заходе футболистов в здание не было.
Мы знаем, что игрок «Чертаново» подошел к игроку «Локомотива» первым, после чего у футболистов возник еще один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми все-таки вспыхнула драка.
При этом, никакого массового избиения футболиста «Локомотива», о котором пишут некоторые СМИ, не было.
Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе со стороны нашего футболиста. В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду Академии, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с «Шинником». А также будем ожидать решения РФС по данному инциденту.
Искренне сожалеем, что после великолепного футбола, который мы увидели в обеих встречах «Локомотива» и «Чертаново» в рамках ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 приходится говорить о совершенно других вещах.
От имени школы «Чертаново» приносим извинения футболисту «Локомотива» Максиму Шнапцеву, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Надеемся, что несмотря на произошедшее, сложившиеся в последние годы дружеские отношения между нашими академиями будут сохранены», — говорится в заявлении.
В РФС отреагировали на драку, заявив, что организация обратилась к «Чертаново» и «Локомотиву» за разъяснениями по поводу инцидента.
Методология
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Дополнительная информация:
http://chertanovo-football.ru/about/news/zayavlenie-po-povodu-incidenta-posle-matcha-yufl-2-s-lokomotivom
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