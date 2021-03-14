«Локомотив» — «Сочи»: Камано забил красивым ударом после паса Жемалетдинова
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано забил гол в ворота «Сочи» на 42-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ.
24-летний гвинейский футболист получил пас вразрез от полузащитника «Локо» Рифата Жемалетдинова и вошел в штрафную «Сочи», где на замахе посадил вратаря Сослана Джанаева и перебросил мяч за спину голкиперу.
Для Камано этот забитый мяч стал вторым в текущем сезоне.
42' Блестящая передача на ход от Рифата, Франсуа вбегает в штрафную и парашютом перебрасывает Джанаева pic.twitter.com/gcvwTQLLm7— «Локомотив» (@fclokomotiv) March 14, 2021
Жемалетдинов вывел Камано один на один с голкипером и гвинеец не сплоховал — 1:0 в пользу «Локо».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 14, 2021
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