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«Локомотив» — «Сочи»: Камано забил красивым ударом после паса Жемалетдинова

19:43
14 марта. Москва. «Локомотив» — «Сочи». Франсуа Камано и Сослан Джанаев. Фото ФК «Локомотив»
14 марта. Москва. «Локомотив» — «Сочи». Франсуа Камано и Сослан Джанаев. Фото ФК «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано забил гол в ворота «Сочи» на 42-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ.

24-летний гвинейский футболист получил пас вразрез от полузащитника «Локо» Рифата Жемалетдинова и вошел в штрафную «Сочи», где на замахе посадил вратаря Сослана Джанаева и перебросил мяч за спину голкиперу.

Для Камано этот забитый мяч стал вторым в текущем сезоне.

Локомотив — Сочи

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