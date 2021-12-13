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Федотов: «До первого гола доминировали, а когда оказались вдесятером пришлось включить весь энергоресурс»

21:43
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Поздравляю с победой команду и наших болельщиков. Мы видим наполненный стадион, и эта атмосфера воодушевляет. До первого гола мы доминировали, а затем «Спартак» по статусу добавил, немножко растерялись, затряслись и перестали должным образом выходить из обороны. Во втором тайме нужно было «Спартаку» отыгрываться, а мы контратаковали. Затем оказались вдесятером, и пришлось включить весь энергоресурс. Показательно, что не отказались от контригры». — сказал тренер.

«Сочи» уходит на зимнюю паузу на третьем месте в чемпионате России. У команды в активе 31 очко.

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Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры