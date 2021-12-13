Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (3:0).

— Может показаться, что победа досталась очень легко. Так ли это?

— Вопросы задают, как будто не видели игру. Мы видели «Спартак» в Лиге Европы — это хороший соперник с качественными игроками. Где-то было везение, но его нужно заслужить. Эта победа значимая и заслуженная.

— Довольны ли вы третьим местом?

— В этом отрезке всякое бывало. Где-то были обидные поражения, но этот отрезок показывает справедливость этого результата.

— Планируются ли усиления?

— Усиления требуются каждый цикл. Ведется серьезная работа. Будем двигаться исходя из тех возможностей, которые у нас есть.