Владимир Федотов — о победе над «Спартаком»: «Где-то было везение, но его нужно заслужить»
21:44
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (3:0).
— Может показаться, что победа досталась очень легко. Так ли это?
— Вопросы задают, как будто не видели игру. Мы видели «Спартак» в Лиге Европы — это хороший соперник с качественными игроками. Где-то было везение, но его нужно заслужить. Эта победа значимая и заслуженная.
— Довольны ли вы третьим местом?
— В этом отрезке всякое бывало. Где-то были обидные поражения, но этот отрезок показывает справедливость этого результата.
— Планируются ли усиления?
— Усиления требуются каждый цикл. Ведется серьезная работа. Будем двигаться исходя из тех возможностей, которые у нас есть.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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