Федор Смолов забил за «Динамо» впервые спустя 3926 дней

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил гол в ворота «Химок» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

31-летний форвард вернулся в «Динамо» из «Локомотива» в январе 2022 года и отличился в первом же матче за бело-голубых в этом сезоне.

В предыдущий раз Смолов забивал за «Динамо» 29 мая 2011 года в игре против «Краснодара» (1:0). С тех пор прошло 3926 дней (10 лет, 8 месяцев и 28 дней).

Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год.