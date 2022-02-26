В конце первого тайма матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Динамо» Филип Дагерстоль допустил нарушение правил, ударив Себастьяна Шиманьски в область голеностопа.

Арбитр Кирилл Левников поначалу наказал игрока хозяев желтой карточкой. Но в его действия вмешался видеоассистент Алексей Матюнин, который почему-то очень долго изучал видеозапись.

Затем ВАР предложил рефери самому посмотреть повторы. После чего Левников изменил первоначальное решение, достал красную карточку и удалил Дагерстоля.

Правильно ли поступил арбитр? В данной ситуации, предположу, возникнут разные мнения. Часть экспертов выступит за то, что этот фол представлял угрозу безопасности соперника, мог рассматриваться как агрессивное поведение. Значит, вердикт верный.

Другие же предложат обратить внимание на тот повтор, который не был показал Левникову. На нем удар идет вскользь. В этом случае оппоненты Левникова и Матюнина скажут, что достаточно было наказать Дагерстоля желтой карточкой за безрассудное поведение.