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«Химки» — «Динамо»: судья удалил Дагерстоля. За что он наказан, и почему так долго принималось решение?

Арбитр матча «Химки» — «Динамо» удалил игрока хозяев Дагерстоля после ВАР
Александр Бобров
Шеф-редактор

В конце первого тайма матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Динамо» Филип Дагерстоль допустил нарушение правил, ударив Себастьяна Шиманьски в область голеностопа.

Арбитр Кирилл Левников поначалу наказал игрока хозяев желтой карточкой. Но в его действия вмешался видеоассистент Алексей Матюнин, который почему-то очень долго изучал видеозапись.

Затем ВАР предложил рефери самому посмотреть повторы. После чего Левников изменил первоначальное решение, достал красную карточку и удалил Дагерстоля.

Правильно ли поступил арбитр? В данной ситуации, предположу, возникнут разные мнения. Часть экспертов выступит за то, что этот фол представлял угрозу безопасности соперника, мог рассматриваться как агрессивное поведение. Значит, вердикт верный.

Другие же предложат обратить внимание на тот повтор, который не был показал Левникову. На нем удар идет вскользь. В этом случае оппоненты Левникова и Матюнина скажут, что достаточно было наказать Дагерстоля желтой карточкой за безрассудное поведение.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
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15
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