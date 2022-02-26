«Химки» — «Динамо»: Мамаев получил травму и покинул поле
Полузащитник «Химок» Павел Мамаев получил травму в конце первого тайма матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
В добавленное к первому тайму время Мамаев покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него был готов выйти нигериец Лоуренс Анвон, но химчане не успели провести замену до перерыва.
Мамаев дебютировал за «Химки» в матче с «Динамо», 33-летний россиянин перешел в подмосковную команду на правах свободного агента в январе 2022 года.
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|3
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|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
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|30-21
|31
|
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|18
|9
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|21-16
|30
|
5
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|18
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|5
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|
6
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|
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|
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|7
|12-18
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|
14
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
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|Химки
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|2
|8
|8
|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
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Спартак
|16
|1
|7
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