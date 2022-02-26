«Химки» — «Динамо»: Мамаев получил травму и покинул поле

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев получил травму в конце первого тайма матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

В добавленное к первому тайму время Мамаев покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него был готов выйти нигериец Лоуренс Анвон, но химчане не успели провести замену до перерыва.

Мамаев дебютировал за «Химки» в матче с «Динамо», 33-летний россиянин перешел в подмосковную команду на правах свободного агента в январе 2022 года.