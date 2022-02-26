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Сегодня, 14:35

Федор Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Федор Смолов открыл счет в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

На 35-й минуте форвард вошел в штрафную с левого фланга и отправил мяч в дальний от себя угол ворот.

Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо». В предыдущий раз форвард забивал за бело-голубых 29 мая 2011 года в матче против «Краснодара» (1:0).

Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» в январе 2022 года.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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17%

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14%

1.45
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Челси
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Обе забьют - да

15%

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Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
3
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
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6
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7
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8
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