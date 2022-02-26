Федор Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо»
Нападающий «Динамо» Федор Смолов открыл счет в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
На 35-й минуте форвард вошел в штрафную с левого фланга и отправил мяч в дальний от себя угол ворот.
Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо». В предыдущий раз форвард забивал за бело-голубых 29 мая 2011 года в матче против «Краснодара» (1:0).
Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» в январе 2022 года.
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|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
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|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
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