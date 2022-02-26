Федор Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов открыл счет в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

На 35-й минуте форвард вошел в штрафную с левого фланга и отправил мяч в дальний от себя угол ворот.

Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо». В предыдущий раз форвард забивал за бело-голубых 29 мая 2011 года в матче против «Краснодара» (1:0).

Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» в январе 2022 года.