Агент Николсона рассказал о состоянии игрока «Спартака» перед дерби с ЦСКА
Ненад Протега, официальный представитель нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал «СЭ» готовность игрока к дерби против ЦСКА, которое состоится сегодня на «Открытие Банк Арене» (19.00 мск).
«Шамар полностью сосредоточен на футболе, «Спартаке» и сегодняшней игре. Жизнь показала его силу даже в самых сложных ситуациях», — сказал представитель Протега.
Красно-белые объявили о переходе Николсона из «Шарлеруа» 21 декабря 2021 года. Соглашение с ямайцем рассчитано до 30 июня 2026 года.
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|36
|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
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|18
|8
|5
|5
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|29
|
6
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|7
|7
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|
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|9
|0
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|
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|8
|3
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|
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|
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|5
|4
|9
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|
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|5
|4
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|19
|
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|Урал
|18
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|7
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|12-18
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
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29 тур
30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
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Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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