Агент Николсона рассказал о состоянии игрока «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Ненад Протега, официальный представитель нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал «СЭ» готовность игрока к дерби против ЦСКА, которое состоится сегодня на «Открытие Банк Арене» (19.00 мск).

«Шамар полностью сосредоточен на футболе, «Спартаке» и сегодняшней игре. Жизнь показала его силу даже в самых сложных ситуациях», — сказал представитель Протега.

Красно-белые объявили о переходе Николсона из «Шарлеруа» 21 декабря 2021 года. Соглашение с ямайцем рассчитано до 30 июня 2026 года.