«Честно говоря, не ожидал такой поддержки». Смолов поделился эмоциями после матча с «Химками»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился эмоциями после первого официального матча в составе бело-голубых после возвращения.

Смолов отметился победным голом в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:0).

«Эмоции классные. Очень рад вернуться в состав «Динамо». Еще получилось забить, очень приятно.

Родители были на матче. Я думаю, что они тоже рады.

Чемпионат продолжается. Самое важное, что взяли три очка.

Честно говоря, не ожидал такой поддержки. Поэтому немного сентиментально было, очень приятно. Спасибо болельщикам», — сказал Смолов в интервью пресс-службе «Динамо».

«Динамо» благодаря этой победе возглавило турнирную таблицу РПЛ, в активе московской команды 39 очков в 19 матчах.