Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после поражения от Динамо в матче 19-го тура РПЛ в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что никто из легионеров не хочет покидать клуб.

—Здесь кто готов, тот и играет. Знаем Юрана, в этом вопросов никаких не будет. Илья Садыгов всегда играл. Если говорить об инвесторах в клубе, то он не один, а их несколько. Только спортивный принцип ставится во главу.

—У вас в команде 8 легионеров. Никто из них не выражал желание уехать из России?

—Пока такого нет. Наши легионеры — это те ребята, которые далеки от политики Европы. Это и Главчич, сербский футболист, и Виана, бразилец. Пока что впринципе никто не говорил об этом.