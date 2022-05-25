«СКА-Хабаровск» и «Химки» объявили составы на первый стыковой матч

«СКА-Хабаровск» и «Химки» объявили стартовые составы на первый стыковой матч за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча состоится сегодня, 25 мая, и начнется в 12.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эмерсон, Шищенко, Фомин, Цаллагов, Мануйлов, Квеквескири, Гащенков, Алиев, Караев, Гонгадзе.

Запасные: Самок, Лизенко, Тихонов, Ягьяев, Гаглоев, Мартусевич, Ахмаев, Дмитриев, Брагин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Волков, Главчич, Филин, Кухарчук, Магомедов, Боженов, Григалава.

Запасные: Генералов, Юран, Казанцев, Жумабеков, Сыдагов, Долгов.

Ответный стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.