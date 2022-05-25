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«СКА-Хабаровск» — «Химки»: команды объявили составы на матч

«СКА-Хабаровск» и «Химки» объявили составы на первый стыковой матч
Карен Саркисян
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» и «Химки» объявили стартовые составы на первый стыковой матч за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча состоится сегодня, 25 мая, и начнется в 12.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эмерсон, Шищенко, Фомин, Цаллагов, Мануйлов, Квеквескири, Гащенков, Алиев, Караев, Гонгадзе.

Запасные: Самок, Лизенко, Тихонов, Ягьяев, Гаглоев, Мартусевич, Ахмаев, Дмитриев, Брагин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Волков, Главчич, Филин, Кухарчук, Магомедов, Боженов, Григалава.

Запасные: Генералов, Юран, Казанцев, Жумабеков, Сыдагов, Долгов.

Ответный стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

25.05.2022 | СКА-Хабаровск — Химки
Источник: https://t.me/premierliga/4426
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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