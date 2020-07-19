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Провокационный баннер от «Зенита»: фанаты вспомнили «Черное зеркало» и эпизод со свиньей

20:41
Баннер болельщиков &quot;Зенита&quot; на матче со &quot;Спартаком&quot;.
Баннер болельщиков &quot;Зенита&quot; на матче со &quot;Спартаком&quot;.
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Фанаты «Зенита» разместили провокационный баннер на матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака». Болельщики изобразили голову владельца красно-белых Леонида Федуна на экране телевизора. Под ней была размещена надпись: «Black Mirror. Episode #1» («Черное зеркало. Эпизод 1»).

Провокация заключается в том, что в первом эпизоде сериала «Черное зеркало» премьер-министр Великобритании вынужден заняться сексом со свиньей («свиньями» фанаты соперников называют болельщиков «Спартака»).

«Зенит» победил в полуфинале со счетом 2:1 и в финале встретится с «Химками».

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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