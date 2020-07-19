Провокационный баннер от «Зенита»: фанаты вспомнили «Черное зеркало» и эпизод со свиньей
20:41
Фанаты «Зенита» разместили провокационный баннер на матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака». Болельщики изобразили голову владельца красно-белых Леонида Федуна на экране телевизора. Под ней была размещена надпись: «Black Mirror. Episode #1» («Черное зеркало. Эпизод 1»).
Ааааааааааааааааааааааа pic.twitter.com/Gh1gRlXZey— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 19, 2020
Провокация заключается в том, что в первом эпизоде сериала «Черное зеркало» премьер-министр Великобритании вынужден заняться сексом со свиньей («свиньями» фанаты соперников называют болельщиков «Спартака»).
«Зенит» победил в полуфинале со счетом 2:1 и в финале встретится с «Химками».
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...