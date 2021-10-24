«Уфа» — «Рубин»: стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч 12-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ. Игра пройдет в Уфе, начало — в 14.00 по московскому времени.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Йокич, Журавлев, Ботака-Иобома, Плиев — Голубев, Фищенко, Урунов — Кротов, Агаларов, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Иванов, Алиев, Саплинов, Ахатов.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин — Зотов, Уремович, Тальби, Самошников — Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер — Онугха.
Запасные: Янович, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, С. Бакаев, Зуев, Мусаев, Ив. Игнатьев.
«Уфа» с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на 9-й строчке с 15 баллами.
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