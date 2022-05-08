Фанаты «Краснодара» обернули кресла стадиона в Туле мусорными пакетами

Фанаты «Краснодара» перед началом гостевого матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» обернули разноцветные кресла стадиона в Туле мусорными пакетами.

Они сделали так, чтоб на трибунах было больше черных и зеленых цветов — традиционных цветов команды из Краснодара.

«Краснодар» набрал 45 очков в 27 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (22) — на 16-м месте.