В «Уфе» ответили на вопрос о сроках восстановления травмированного Беленова

В «Уфе» сообщили, что восстановление Беленова займет не меньше трех месяцев

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии вратаря команды Александра Беленова.

«У него в любом случае будет восстановление не меньше трех месяцев. Самое главное, чтобы это не заняло больше времени», — сказал Газизов «СЭ».

1 мая в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Уфа» (1:1) защитник подмосковной команды Эльмир Набиуллин нанес травму вратарю уфимцев. Беленов был заменен, а Набиуллин получил красную карточку. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника на шесть встреч РПЛ.

Ранее сообщалось, что 35-летний Беленов травмировал правый голеностоп, а также левое колено.