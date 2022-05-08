На 20-й и 22-й минутах матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» арбитр Сергей Иванов дважды ошибочно квалифицировал действия тульского футболиста Максима Кайнова.

«Арсенал» — «Краснодар».

Сначала судья не зафиксировал его фол против Ираклия Манелова. А затем после вмешательства видеоассистента Сергея Карасева и Максима Гаврилина и просмотра видеозаписи вынес нарушителю правил только предупреждение.

Кайнов «через мяч» ударил соперника шипами в область колена. За это он заслуживал наказания красной карточкой, но Иванов выбрал другую дисциплинарную санкцию.

В очередной раз следует отметить печальную особенность сезона-2021/22: в схожих эпизодах наши арбитры принимают разные решения — от неприменения никаких санкций до удаления. Например, в игре 23-го тура «Арсенал» — «Ахмат» Виталий Мешков за однотипное нарушение после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина удалил туляка Горана Чаушича.