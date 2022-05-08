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«Арсенал» — «Краснодар»: арбитр ошибочно не удалил тульского футболиста

Арбитр Сергей Иванов ошибочно не удалил игрока тульского «Арсенала» Кайнова
Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Арсенал» — «Краснодар».
«Арсенал» — «Краснодар».
«Арсенал» — «Краснодар».
«Арсенал» — «Краснодар».
«Арсенал» — «Краснодар».
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На 20-й и 22-й минутах матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» арбитр Сергей Иванов дважды ошибочно квалифицировал действия тульского футболиста Максима Кайнова.

«Арсенал» — «Краснодар».
«Арсенал» — «Краснодар».

Сначала судья не зафиксировал его фол против Ираклия Манелова. А затем после вмешательства видеоассистента Сергея Карасева и Максима Гаврилина и просмотра видеозаписи вынес нарушителю правил только предупреждение.

Кайнов «через мяч» ударил соперника шипами в область колена. За это он заслуживал наказания красной карточкой, но Иванов выбрал другую дисциплинарную санкцию.

В очередной раз следует отметить печальную особенность сезона-2021/22: в схожих эпизодах наши арбитры принимают разные решения — от неприменения никаких санкций до удаления. Например, в игре 23-го тура «Арсенал» — «Ахмат» Виталий Мешков за однотипное нарушение после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина удалил туляка Горана Чаушича.

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20%

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15%

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ЦСКА 0
Сочи 1
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1.70

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10%

1.90

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40%

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Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
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ТБ 2.5

24%

1.52

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ИТБ2 (0.5)

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Сергей Иванов (судья)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Краснодар
2
0
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
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