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Фанаты ЦСКА покинут трибуны на матче с «Крыльями» в знак протеста

1 декабря, 23:29
Баннер в поддержку фанатов. Фото https://t.me/cska_mib
Баннер в поддержку фанатов. Фото https://t.me/cska_mib
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Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» проведет акцию протеста на матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд! — говорится в заявлении в Telegram-канале фанатов ЦСКА. -

Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к Фанатам. Мы призываем каждого Армейца присоединиться к этой акции и, отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмем руку Фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности.

Фанат не преступник! Стадион не тюрьма! Активные фанаты ЦСКА».

После матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» были задержаны 408 болельщиков ЦСКА из-за того, что часть из них использовала пиротехнику во время матча. Игра «Крылья Советов» — ЦСКА состоится 4 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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